Il talento Conrad Tao suona al Carlo Felice

Genova. Definito dalla critica un artista dotato di “una forza esplosiva”, Conrad Tao unisce una tecnica sorprendente alla capacità di comunicare in maniera molto chiara il senso di ogni genere di partitura. Nato nel 1994 a Urbana, nell’Illinois, Tao è stato nominato nel 2011 a soli diciassette anni Presidential Scholar in the Arts dalla Commissione della Casa Bianca e dal Dipartimento della Pubblica Istruzione. Nello stesso anno è stato nominato Gilmore Young Artist, onorificenza conferita ai giovani pianisti americani di maggior talento.

Durante la stagione 2013/14, mentre era artista residente presso la Dallas Symphony Orchestra, Tao ha presentato la sua prima composizione per orchestra The World Is Very Different Now, commissionata per il cinquantesimo anniversario dell’assassinio del presidente John F. Kennedy e definita dal New York Times “partitura armoniosa e potente”.

Qui porta brani di Mozart, Liszt, Lara, Glass e Boulez. Inizio alle 21, biglietti da 26,50.