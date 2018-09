Sabato sera al Senhor Do Bonfim, uno fra gli storici locali della movida genovese, sulla passeggiata di Nervi (passeggiata Anita Garibaldi 25R, subito sotto la stazione).

Torna l’evento “cult” tutto da ballare Synthottanta Party. Si parte con l’apericena servito ai tavoli a 15 €, sonorizzato alla consolle da Alfredo Biagini, dj di riferimento della scena dance genovese, che suona esclusivamente vinili.

Alle 22:30 protagonista sul palco la band iPop’80s con un concerto dedicato ai più coinvolgenti e ballati successi della musica anni’80. Dopo il live ancora i vinili di Biagini con il meglio della musica Brit-Pop, New Wave, Elettropopo e New Romantic per “vivere” la pista del Bonfim fino a notte fonda.

Parcheggio gratis adiacente stazione (con uscita dopo l’1 di notte)