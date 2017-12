Suq Festival, il mondo al Porto Antico per 10 giorni

Genova. Torna dal 16 al 26 giugno, il Suq Festival – Teatro del dialogo. Diciottesima edizione della kermesse che dà il via all’estate genovese, sempre molto attesa e frequentata. Sotto la tensostruttura di piazza delle Feste consueto mercatino etnico, con possibilità di degustare i piatti di 15 cucine da tutto il mondo.

Ricchissimo il programma con la rassegna “Teatro del dialogo” a farla da padrona, che vede alternarsi il palco del Suq e la terrazza del museo Luzzati (per gli spettacoli a pagamento, al costo di 5 euro) come location. Consueto spazio alla musica di giovani band e ai concerti internazionali. Al pomeriggio ecolaboratori per bambini, laboratori di cucina e incontri culturali.

Il Suq è aperto tutti i giorni dalle 16 alle 24 (nei festivi dalle 12 alle 24). Ingresso libero