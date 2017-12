Sul palco della Tosse una Cenerentola… col walkman

Genova. Cenerentola across the universe racconta di una ragazza interrotta dalla presenza di una madre “troppo buona”. Lo spettacolo ci parla della bontà che diventa identica alla cattiveria, quando presume di sapere ciò che è giusto o sbagliato, quando non riesce a lasciare spazio per vivere.

Ripercorrendo i passi di Cenerentola, incontrando i personaggi della storia che prendono sostanza, forma e colore dalla tappezzeria delle pareti e dagli oggetti di uso quotidiano, e che si animano nella sua stanza grazie alla musica di un walkman, la protagonista gioca, canta, danza e, sognando, cambierà la propria vita.

Per tutti i bambini, domenica alle 15, prima dell’inizio dello spettacolo, è in programma il “Laboratorio del fare“, a cura dell’asilo nido La Monelleria di Carignano.

Biglietti da 6 euro, inizio alle 16 (domenica 29 gennaio), e alle 10 (lunedì 30 gennaio).