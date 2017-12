Struppa? No Woodstock! Tre giorni di festa per beneficenza in val Bisagno

Genova. “Woodstock2” è la seconda edizione del concerto solidale a modello del festival di Woodstock realizzato nel 1969 a Bethel. E proprio come avvenuto nella cittadina dello stato di New York, l’evento si svolge nell’arco di tre giorni, in questo caso a Genova nei Giardini Sandro Pertini di Struppa con il patrocinio del Municipio IV Media Val Bisagno. Da venerdì 10 a domenica 12 giugno il palco si accende per 30 spettacoli animati da ballerini, attori e musicisti.

Oltre 200 gli artisti coinvolti complessivamente, artisti che hanno deciso di esibirsi gratuitamente e donare un po’ del proprio tempo, della loro bravura e specialmente un momento di piacevole divertimento alla cittadinanza. Per entrare non si paga biglietto ma si può contribuire con un’offerta libera. Il ricavato viene devoluto al progetto Casa Sottocolle de La Dimora Accogliente Onlus, una casa famiglia che accoglie minori in stato di abbandono o di grave disagio sociale e li accompagna fino all’età adulta in un percorso di autonomia personale e lavorativa.

Oltre alla zona palco, nei Giardini Sandro Pertini è allestita un’area ristorazione con menù per tutti, dove tra l’altro si potrà gustare la birra artigianale Kamun. Un’area sarà invece dedicata al mercatino di prodotti artigianali a cura Associazioni di volontariato, tra cui Angsa – Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici – con la sua collezione di oggetti in ceramica realizzati dai ragazzi con autismo. Prevista anche un’area di intrattenimento per giovanissimi con i laboratori dell’Educativa Territoriale e di Strada, iniziativa avviata ad opera dell’ ATS 47 e del Municipio Media Valbisagno e lo stand del Centro di Educazione al Lavoro (CEL) Arianna del Consorzio Agorà.

Gli orari di apertura sono: venerdì 10 giugno dalle 13 alle 24; sabato 11 e domenica 12 giugno dalle 11 alle 24. Gli stand sono aperti senza sosta dalle 10 alle 24.