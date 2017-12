Stefano Lasagna, cabaret dissacrante ad Arenzano

Arenzano. Alla Risata strappata sabato 13 giugno cabaret con Stefano Lasagna, genovese, scuola Zelig. La versione di Lasagna, citazione del libro La versione di Barney, è un’analisi della realtà quotidiana in modo dissacrante, per dare il punto di vista dello stesso autore sulle mille trappole che ogni giorno ci vengono tese dalla nostra società, che se non è malata non è comunque del tutto sana…

Anche il semplice cercar casa è una battaglia degna delle Termopili, e non parliamo di ristrutturarla, e neppure le battute delle cabarettiste del gentil sesso ci distraggono, e Lasagna ci spiega il perché mentre condanna la malsana abitudine delle liste nozze, degli stramaledetti apericena a buffet, della vita quotidiana minacciata dalla suocera onnipresente o dai pensionati invincibili, fino alla mania del bricolage estremo.

Non viene risparmiata neppure la nuova moda dei gruppi di acquisto, e anche le fiabe della buonanotte diventano incubi tentacolari, per non parlare della ricerca di un animale da compagnia. Persino un’apparentemente pomeriggio al luna park nasconde tranelli impensabili, e non parliamo dei viaggi fai da te…meno male che basta conoscere le lingue straniere, e se non si conoscono…ecco la Versione di Lasagna, che come sempre ha lo scopo finale di farvi uscire da teatro e non riuscire più a vedere le cose di tutti i giorni con gli stessi occhi.