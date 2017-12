Genova. Torna spesso a Genova Stef Burns, chitarrista noto in Italia soprattutto per essere presenza fissa nei live di Vasco Rossi. Mercoledì alle 22 appuntamento al Crazy Bull di Sampierdarena. Burns, californiano, presenta dal vivo l’uscita in vinile del suo disco “Roots & Wings”. Il disco vede Burns per la prima volta nelle vesti di autore, musicista e cantante.

Il costo del biglietto è di 17 euro.