Stage, latino e dj set al Cézanne Disco Club

Venerdì 12 ottobre al Cézanne Disco Club in via Cecchi 7R raddoppia il divertimento con la pista caraibica e commerciale. Dalle 20:30 è in programma la cena a buffet, dalle 21:30 si tiene lo stage caraibico con la maestra Paola Isla Latina, a seguire si balla fino a tarda notte con l’animazione latina a cura di Raul Hernandez.

La console sarà dominata dalla special guest dj la Rubia, all’anagrafe Monica Barilati. Nella sala disco musica commerciale anni ’90 con i dj Giulio Allerino e Fabrizio Cignetti.

Sabato 13 ottobre dalle 20:30 si festeggia l’Happy Saturday con cena a buffet e pista commerciale e revival. Alla console ci saranno gli insostituibili dj Giulio Allerino e Fabrizio Cignetti con una perfetta selezione musicale tra i più grandi successi del momento e le intramontabili hit dance del passato.

Informazioni e prenotazioni (anche WhatsApp): 3474224027