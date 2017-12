Genova. Un’opera in cui sotterfugi e amori segreti si alternano a continui equivoci e scambi d’identità. Ecco Sarto per signora, commedia presentata per la prima volta nel 1886 da Georges Feydeau.

Emilio Solfrizzi è protagonista al Politeama Genovese sotto l’attenta regia di Valerio Binasco.

Da giovedì 28 a sabato 30 gennaio, inizio alle 21.

Biglietti da 19 euro.