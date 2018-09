Sol Levante Golf Cup – Prima edizione

Prima edizione della Sol Levante Golf Cup in collaborazione con il Circolo Golf Club di Rapallo. L’idea, nata dal direttore artistico del Sol Levante Michele Canessa con il Circolo Golf Club di Rapallo, è “centrare un obiettivo galleggiante posizionato in mare tirando da una delle più suggestive terrazze del Golfo del Tigullio, una originale prova di abilità, che in modo semplice e diretto, unisce idealmente la terra e il mare della Riviera Ligure”.

I partecipanti lanceranno i loro colpi con le mazze fornite dal Circolo Golf Club Rapallo dalla terrazza del Sol Levante verso un bersaglio galleggiante sito in mare. L’evento sarà sonorizzato da musica chill out. Il vincitore riceverà una coppa e i primi tre classificati avranno premi targati Sol Levante.

Costo di iscrizione: 25 €, inclusa cena a buffet

Chi vuole assistere alla manifestazione può farlo dopo le ore 19:30 ad ingresso libero

Per il regolamento della competizione si può contattare il locale oppure il Circolo Golf Club di Rapallo

Il Sol Levante funziona sempre pure come stabilimento balneare: ingresso alla spiaggia e alla piscina con acqua di mare, inclusi docce e spogliatoio, 25 € con ombrellone e due lettini, 10 € un lettino, disponibile american bar per cocktail e cena a buffet, o ristorante con menù alla carta con prenotazione.