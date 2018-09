Smooth Jets Electro Acoustic Project @ Mercato del Carmine

Torna ad esibirsi un duo bravissimo al Mercato del Carmine: gli Smooth Jets. Li abbiamo già ascoltati questa primavera e sono davvero molto bravi: la voce dolce, calda e delicata di Martina, arricchita dalle seconde voci e dai suoni ricercati della chitarra di Paolo, presentano pezzi famosissimi con arrangiamenti freschi ed originali.

Una raffinata degustazione musicale pronta a deliziare e talvolta stupire per eleganza, semplicità e trasporto emotivo. Uno spettacolo davvero piacevole per accompagnare la vostra serata in compagnia di una ricca degustazione sonora. Per rendere la serata ancora più unica, prepareremo per voi un menù speciale tutto da gustare e assaporare, in compagnia di buona musica, per passare un venerdì in compagnia!

Paolo Laganà nasce nel 1978 a Genova. Fin da piccolo coltiva la passione per la musica trasmessagli dal padre musicista. All’età di 10 anni comincia a studiare pianoforte, studi che abbandonerà per dedicarsi alla chitarra. Ha avuto la fortuna di avere come suo primo “maestro” il grande Bambi Fossati con cui studiò per 5 anni. Raffinò poi il suo percorso presso Music Line con l’altrettanto apprezzato musicista e insegnante del hinterland genovese, Gianni Martini, chitarrista di Gaber. Collabora con diversi musicisti in vari progetti live in tutta la Liguria.

Martina Del Freo nasce a Genova nel 1998, la madre diplomata al conservatorio e il padre appassionato di canto la spingono a coltivare la passione per la musica. Comincia a studiare canto presso l’Associazione Musicale Culturale Matra & Friends Tagliolo M.to per poi proseguire gli studi presso un insegnate privato.