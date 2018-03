Smith & Wesson, Vacis mette in scena Baricco

Genova. Natalino Balasso e Fausto Russo Alesi, insieme a Camilla Nigro e Mariella Fabbris, sono i protagonisti di Smith & Wesson, qui diretto da Gabriele Vacis.

Il testo, tratto dall’opera di Alessandro Baricco, racconta la storia di due simpatici farabutti, cinici, un po’ meschini e inconcludenti. Una serie di vicissitudini che si intrecciano davanti alle cascate del Niagara.

Nel descrivere la sua opera teatrale, Vacis racconta: «È raro che io metta in scena testi teatrali. Di solito li scrivo con gli attori, i testi. Di solito, più che scritti, sono trascritti. Cioè: parlo con gli attori, che di solito sono anche autori, o, come dicevo un tempo, autori della loro presenza in scena. Poi improvvisiamo, costruiamo situazioni per l’azione. I testi teatrali mi sembrano sempre “troppo scritti”».

Biglietti da 17 euro, inizio alle 21 (19.30 il giovedì).