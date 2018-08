Smile Party al GOA Beach

Al GOA Beach (lungomare Lombardo 21) serata tutta da ballare con Smile Party e doppia pista disco e latina, coordinata dallo staff del Cézanne. Durante la serata verranno distribuiti tra il pubblico gadget sorridenti per diffondere allegria e contagiare tutti con gioia e positività.

Non mancherà l’ottima musica per ballare fino all’alba i più grandi successi dell’estate nella piste a bordo piscina e in riva al mare.

Nella pista caraibica musica di dj Tommy La Notte e animazione dei ballerini Glemyr e Raul Hernandez con guest star il maestro Marcolino Clemente. Nella pista dance Franco Nativo dirigerà la consolle con i dj Giulio Allerino e Fabrizio Cignetti, magico trio dell’estate genovese. Non mancherà la cena al fornitissimo buffet a bordo piscina.