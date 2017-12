Smack, al 105 stadium la sesta fiera del fumetto

Genova. Sabato 14 e domenica 15 maggio dalle 10 alle 20, al 105 Stadium si terrà la 6° edizione di Smack! – Fiera del Fumetto. Decine e decine di espositori, autori esordienti o noti, ospiti, esperti, cosplayer, esperti di game, scrittori, film, artigiani dell’arte, disegnatori, curiosità sono gli ingredienti base per due giorni di magia.

Oltre 70 realtà ed espositori tra i migliori d’Italia che portano fumetti rari e novità del settore, gadgets a tema, action figures, giochi da tavolo, card game, war games, costumi e attrezzature per Cosplayers, giochi realizzati da privati e tutto ciò che si ispira ai fumetti, cartoons, film, serie televisive, saghe importanti. Non mancheranno, ad esempio, gruppi tematici su Star Wars, chi porta tutto ciò che esiste su Harry Potter, fans del Doctor Who, Spazio 1999, Marvel fans ecc….

Non solo prodotti delle “grandi distribuzioni” ma soprattutto gadgets presi direttamente in Giappone, Toys ispirati a cartoons o saghe cinematografiche realizzati da singoli artigiani o artisti.

Ovviamente tutte le rarità sui fumetti, giochi e gadgets tra i più noti e tra quelli introvabili, costumi, attrezzature, dvd, musiche e novità su giochi e videogiochi.

La sezione games quest’anno è più ricca e presenti giochi e la possibilità di conoscere o provare giochi da tavolo di di carte come Yu-Gi-Ho, X Wing e moltissimi altri

Spazio Autori

A SMACK! presente uno spazio autori dove gli ospiti d’oro della rassegna, invitati da SMACK! possono incontrare i fans, firmare gli albi, chiacchierare con il pubblico, disegnare.

Quest’anno lo spazio autori si è concentrata maggiormente sugli autori Bonelli.

Lo spazio autori è una seria di “moduli/spazi” dove gli autori ospiti di SMACK! possono incontrare i fans, disegnare o firmare opere, rispondere a domande del pubblico. Presenti: Andrea Freccero (Disney) sabato mattina; Claudio Chiaverotti (Bonelli) domenica pomeriggio; Giovanni Talami (Bonelli) sabato e domenica; Luigi Copello (Bonelli) sabato e domenica; Silvia Tidei e Ilaria Catalani (Hadez) sabato e domenica; Federica Di Meo (Somnia) sabato e domenica; Laura Bagliani e Alessandro Scalzo (fumetti erotici) sabato e domenica.

Sezione Ludica

Quest’anno SMACK! inaugura una vera e propria sezione ludica.

Una serie di tavoli, cioè, dedicati a tornei, esibizioni, demo dei più originali o nuovi games da tavolo, cards e altro. La sezione, coordinata da Stefano De Blasi di Games Academy Genova, vede la partecipazione di 6 delle realtà locali e non del games.

Sia sabato 14 sia domenica 15 ci saranno delle dimostrazioni di X-Wing, il gioco che simula le battaglie spaziali di Star Wars, dove potrete immaginare di guidare il Millenium Falcon, il caccia di Darth Vader e la sua scorta o i mortali cacciatori di taglie di Boba Fet. Sempre nei medesimi giorni potrete provare un altro gioco targato Star Wars molto amato: Imperial Assault. In questo gioco i partecipanti collaborano per compiere le varie missioni a disposizione, muovendo i loro personaggi sulle plance rappresentanti ambientazioni tipiche “Lucas” dalle basi imperiali alla Luna Boscosa di Endor fino anche all’interno della famigerata e pericolosa Morte Nera dove affrontare il mortale Darth Vader.

Tanti giochi presentati. Tra i tanti citiamo ancora Impero contro ribellione. Si tratta di un gioco ben articolato ma molto semplice composto interamente da carte. Questa proposta è diretta ad un pubblico più neofito o a famiglie che non vogliono ancora impegnarsi in meccanismi più complessi pur giocando a un gioco di carte ben congeniato che riproporrà la sfida fra il dispotico impero e la coraggiosa alleanza Ribelle.

Biglietti a 6 euro, 8 euro per entrambe le giornate.