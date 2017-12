Sipario Strappato di Arenzano, fine settimana con Zelig, danza e spettacolo per bimbi

Arenzano. Un fine settimana di cabaret, danza e spettacoli per bambini è in programma ad Arenzano. A partire da giovedì 17 novembre, tris di appuntamenti al Muvita di via Marconi 165: si inizia con il Laboratorio Zelig, dopodiché sabato 19 sarà la volta di “Focus#ConcertForBodies” e domenica 20 teatro ed educazione alimentare per bambini, con “La Gallinella Rossa”.

Giovedì alle 21 nell’ambito del Laboratorio Zelig – ad Arenzano in esclusiva per la Liguria – si esibiranno gli astri nascenti della comicità nazionale: sono infatti proprio i laboratori regionali a costituire le palestre in cui aspiranti cabarettisti testano sketch inediti davanti a un pubblico vero, e da cui sono passati artisti come Ale e Franz, Flavio Oreglio, Leonardo Manera, e tanti altri. A condurre la serata, il duo dei Beoni affiancati dalla giovane Barbara Roncati. L’ingresso costa 8 euro.

Sabato 19 alle 21 appuntamento con la danza: la Mandala Dance Company porta in scena “Focus#ConcertForBodies”. Si tratta di una produzione manifesto del lavoro sui corpi della coreografa Paola Sorressa, frutto di una personae ricerca basata sul concetto di Focus come matrice del movimento. I danzatori diventano così strumenti consapevoli di uniche individualità che si fanno largo, lasciando segni virtuali, in uno spazio pieno e in un tempo indefinito. Sono sette corpi in concerto (come le note musicali) che danzeranno a ritmo de “Le Quattro Stagioni” di Antonio Vivaldi ricomposte da Max Richter. L’ingresso costa 12 euro (ridotto 10 euro). Vista l’importanza che la Mandala Dance Company riveste a livello internazionale, il Sipario Strappato offre a tutte le scuole di danza la possibilità di avere il biglietto per lo spettacolo al prezzo di 8 euro per i propri iscritti (bisogna dichiararlo in biglietteria).

Il weekend del Sipario Strappato si conclude domenica 20 novembre alle 17 con “La Gallinella Rossa”, spettacolo per bambini di Fiorella Colombo e Lazzaro Calcagno. In una fattoria immaginaria, la gatta gialla, il cane blu e la gallinella rossa sveleranno i tre segreti per nutrirsi bene e in modo vario – aiutando anche l’ambiente – con l’aiuto del canto e dei colori. L’ingresso costa 5 euro.