Come si vince una medaglia d\'oro alle Olimpiadi: Vittorio Podestà racconta la sua storia.

Genova. BAA Genova (associazione ex alunni Università Bocconi) vi invita ad un incontro unico con il campione olimpico chiavarese di handbike Vittorio Podestà

Nella cornice d’eccezione offerta dal Palazzo Lercari Parodi, Vittorio ci farà rivivere, con la passione e l’entusiasmo che lo contraddistinguono, alcune tappe fondamentali della sua storia:

dalla prima alla seconda vita, ovvero dalle 2 alle 3 ruote: un viaggio attraverso l’affetto della famiglia, degli amici e la forza interiore.

Handbike: inventare un nuovo sport, innamorarsene e farlo diventare anche un lavoro: gli sviluppi tecnologici, i rapporti con le aziende e le università, le sponsorizzazioni.

La ricetta per i risultati: determinazione, sudore e un approccio scientifico.

Gli ingredienti per il successo nello sport come catalizzatori di cambiamento e rinnovamento anche in azienda.

L’incontro è gratuito, si terrà dalle 19,30 alle 21.00 e sarà aperto sia ai soci BAA che ai non soci.

Si prega di confermare la propria partecipazione ad uno dei seguenti indirizzi e mail areagenova@bocconialumni.it o bocconialumniassociationgenova@gmail.com entro lunedì 16 ottobre 2017.