Si ride con Antonio Ornano

Genova. Horny non è solo il soprannome di Antonio Ornano, ma anche la cronaca spietata delle sue inadeguatezze come marito e come padre. Un inno all’incompiutezza emotiva e sentimentale del maschio “adulto”, un’ode all’imperfezione che in chiave comica si propone di squarciare l’ipocrisia di una società che ci vorrebbe sempre infallibili e di successo.

Per due serate sul palco del Politeama, Ornano parlerà di passione per il rock, di menzogne intuitive e riflessive all’interno della coppia, di viaggi in traghetto con la famiglia, di sesso matrimoniale dopo l’avvento dei figli e di proiezioni erotiche sulle mamme dell’asilo. Ma, insieme al pubblico, proverà anche a riflettere su come ci vediamo proiettati nella terza età e su come un immaginario collettivo inzuppato di luoghi comuni spesso condizioni il nostro approccio all’omosessualità, e in generale a tutto quello che erroneamente reputiamo diverso ma che semplicemente abbiamo paura di conoscere.

Inizio alle 21, biglietti a partire da 20 euro.