Show latini su doppia pista esterna al Caribe Club

Genova. Venerdì 28 luglio 2017 al Caribe Club di Puntavagno (Corso Italia 3) continuano gli appuntamenti del weekend latino nella doppia sala all’aperto e in quella interna climatizzata. La serata avrà come protagonista la ballerina Arianna Rouge Vignola e il suo gruppo di allieve, che presenteranno un doppio show latino. Non mancheranno inoltre le animazioni di Latin Mix, Amelia de Martis, Anaisa Castillo Alex Colombiano, Bryan Perez e Christian Graziano e la musica di dj El Bimbo. Nella sala kizomba spazio a kj Chris.

Ingresso 10 euro con consumazione (ridotto 9 euro, per tesserati 8 euro). Info: 335207103.