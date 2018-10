Show del gruppo Isla Latina al Caribe Club

Venerdì 5 ottobre al Caribe Club in corso Italia 3 dalle ore 22 doppia serata cubana e kizomba con show del gruppo Isla Latina di Paola Marazzi, che proporrà in anteprima per il pubblico il nuovo spettacolo. Nella sala cubana si ballerà sulla musica del dj Zmax insieme ai ballerini della Zmax Dance School e non mancheranno le animazioni dei ballerini Moreno, Bryan, Alfredo, Anaisa, Amelia e tutti gli insegnanti del Caribe. Nella sala kizomba si balla con dj Chris e il gruppo Quiero Kizomba.

La serata sarà anche all’insegna della beneficenza con la consegna del ricavato raccolto a favore delle famiglie delle vittime del ponte Morandi durante la manifestazione “Genova en el corazon”, che si è svolta domenica 31 ottobre in piazza delle Feste ed ha coinvolto artisti e ballerini di fama mondiale.

Ingresso 10 € con consumazione (per i tesserati 8 €)

Possibilità di parcheggio davanti al locale