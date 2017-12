Show dei Divina al Crazy Bull Cafè

Genova. Sabato 25 marzo dalle 22 al Crazy Bull di via Degola a Sampierdarena tornano dal vivo i Divina con il loro show intriso di musica dance e pop.

I Divina portano sui palchi di mezza Italia uno spettacolo assolutamente coinvolgente, adrenalinico, in cui le coreografie ed i costumi fanno da contorno ad una elettrizzante scaletta di incredibili hit revival.La loro storia nasce nel 1997, anno in cui il membro fondatore, ”Doc”, riunisce un gruppo di amici per condividere la passione per la musica, in special modo per le hit seventeen, in cui paillettes, lustrini e disco music erano incontrastate icone.

A seguire, in collaborazione con Diskotic Genova, after party per ballare fino a colazione, alle 9 del mattino con una colonna sonora speciale.Per prenotazioni 0104694923 oppure 3479832744.