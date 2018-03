Sgarbi racconta Michelangelo

Genova. Dopo il successo dello spettacolo teatrale Caravaggio, in cui Vittorio Sgarbi ha condotto il pubblico in un percorso trasversale fra storia dell’artista e attualità del nostro tempo, parte una nuova esplorazione sull’universo di Michelangelo, artista geniale e tormentato, autore di opere immortali come il David, la Pietà e il ciclo di affreschi nella Cappella Sistina.

La stupefacente arte di Michelangelo Buonarroti si farà palpabile alle molteplicità sensoriali, attraversate dal racconto di Sgarbi, contrappuntate in musica da Valentino Corvino (compositore, in scena interprete) e assieme alle immagini rese vive dal visual artist Tommaso Arosio.

Inizio alle 21, biglietti a partire da 22 euro.