“Sere d’Estate” a Villa Scassi

Villa Scassi a Sampierdarena si accende per sei serate di buona musica promosse e patrocinate dal Municipio II Centro Ovest:

Venerdì 13/07 Eagles Story

Sabato 14/07 Riders on the storm – The Doors tribute band

Venerdì 20/07 Empty Spaces – Pink Floyd tribute band

Sabato 21/07 Old Habits band

Venerdì 27/07 Danilo Cartia, Pino Siviero and Bluegrass Truckers

Sabato 28/07 Mad Dogs & Delta Ladies – A tribute to Joe Cocker

“Un’occasione per stare insieme e godersi alcune serate di buona musica nello splendido contesto dei giardini di Villa Scassi, un modo per vivere la delegazione nel periodo estivo offrendo un programma capace di interessare gli appassionati di musica di tutta Genova – afferma il presidente Renato Falcidia – Siamo soddisfatti di aver promosso e patrocinato un simile evento e ringraziamo RP Music per l’organizzazione e tutti i musicisti che si esibiranno nelle sei serate in programma”.