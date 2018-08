Serata spagnola a ritmo di flamenco

Che serata in programma per giovedì 19 luglio al Mercato del Carmine! Lasciatevi coinvolgere e trasportare dai travolgenti e caldi ritmi spagnoli, per una serata all’insegna del divertimento e dell’allegria.

Avemmo infatti il piacere di ospitare la bravissima Simona Di Spirito in compagnia dei suoi musicisti e di fantastiche ballerine che ci faranno emozionare con i passi del vero flamenco, sulle note di un repertorio ricercato e coinvolgente.

A rendere la serata ancora più speciale prepareremo apposta per voi deliziose e sfiziosissime tapas, proprio a ricordare e riproporre i gusti iberici, accompagnate da sangria!!

È consigliata la prenotazione 010.2469184 – 3278923608