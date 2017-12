Una serata con il pianoforte di Anderszewski

Genova. Il pianoforte di Piotr Anderszewski, celebre per l’intensità e originalità delle sue interpretazioni, suona sul palco del teatro Carlo Felice.

Il musicista porterà in scena brani di Wolfgang Amadeus Mozart (Fantasia e Sonata in do minore K 475 e K 457), Leoš Janáček (On an Overgrown Path (II libro), e Fryderyk Chopin (Quatre mazurkas op. 30, Trois mazurkas op. 59,

Ballata n. 4 in fa minore op. 52).

Biglietti a partire da 22,50 euro. Inizio alle 21.