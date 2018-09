Serata finale dei talent “Genova per Voi” e “Professione Autore”

Nella sala La Claque del Teatro della Tosse si svolge la premiazione dei vincitori dei talent “Genova per Voi”, riservato agli autori di canzoni e giunto alla sesta edizione, e “Professione “Autore”, rivolto agli autori televisivi e quest’anno alla sua seconda edizione. I talent, ideati da Gian Piero Alloisio e Franco Zanetti e prodotti da ATID (Associazione Teatro Italiano del Disagio) hanno tra i sostenitori il Comune di Genova.

La serata, condotta dal giornalista Franco Zanetti, si aprirà con un tributo a Luigi Tenco realizzato dal chitarrista Armando Corsi e da Roberta Alloisio, la grande voce femminile della canzone genovese, scomparsa lo scorso anno.

Sarà anche un’occasione per riascoltare le splendide interpretazioni di Roberta e rivederla mentre canta in genovese e in spagnolo con Pablo Banchero, a Genova e a Buenos Ayres. Ci saranno il fratello Gian Piero (drammaturgo e cantautore), Lorenzo Beccati, Mario Cianchi, Armando Corsi, Emanuele Dabbono, Gianni Martini, Rita Testa, Franco Zanetti e ASD DanzaStudio Varazze.

Verranno poi premiati il vincitore di “Genova per Voi”, che firmerà un contratto con Universal Music Publishing Ricordi, e quello di “Professione Autore”, che otterrà una collaborazione temporanea all’interno del Gruppo Mediaset. Tra i finalisti anche due liguri, rispettivamente nel contest “Genova per Voi 2018” Francesca Varaldo di Cairo Montenotte e in “Professione Autore 2018” Marco Pastorino di Campo Ligure.