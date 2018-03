Una serata dedicata a Mozart con la Lithuanian Chamber Orchestra

Genova. Gli ultimi tre concerti per violino di Mozart interpretati dalla Lithuanian Chamber Orchestra e da Sergej Krylov.

Nonostante la precoce vocazione per le tastiere, il maestro di Salisburgo fu un esimio violinista e apprese l’arte dello strumento dal padre Leopold. In questi concerti, Mozart percepì l’influenza della musica italiana e di autori come Tartini, Corelli, Geminiani e Boccherini, influenze che si tramutarono in uno spiccato virtuosismo e nella piena valorizzazione delle qualità timbriche del violino.

Fondata nel 1960 da Saulius Sondeckis, la Lithuanian Chamber Orchestra è riconosciuta come una delle più acclamate orchestre delle Repubbliche Baltiche. Nel 1976 è stata la prima orchestra lituana a debuttare nell‘Europa Occidentale, al Festival di Echternach in Lussemburgo. Dal 2009 direttore msicale dell’orchestra è Sergej Krylov, straordinario virtuoso, definito da Mstislav Rostropovič come uno dei più grandi talenti del nostro tempo.

Biglietti da 31,50 euro, inizio alle 21.