Serata dedicata a Eric Clapton all\'Alzati Lazzaro con la Slowband

Genova. Venerdì 14 aprile 2017, dalle ore 22, all’Alzati Lazzaro di Gattorna (via del Commercio 61, 0185 934518) si rinnova l’appuntamento con la programmazione live curata da Radio Senza Tempo. Ospite della serata la Slowband, formazione che unisce ritmi blues rock alla musica d’autore. Nata nel 2007 come tribute band di Eric Clapton, la Slowband oggi è formata da Riccardo Tineo (chitarra e voce), Simone Gambarotto (chitarra), Fabio “Kid” Bommarito (armonica), Daniele Gambarotto (piano e organo), Federico Muzio (basso), Mauro Lavagnino (batteria), Francesca Marcone e Valentina Zoppi (sax e cori) e Sara Gullo (cori). Oltre agli indimenticabili successi di Clapton, come “Old Love”, “Cocain”, “Layla”, “Have You Ever Loved a Woman” e “I shot the Sheriff”, la band eseguirà alcuni pezzi del primo album di inediti “I’ll be there”, uscito lo scorso gennaio.

Ingresso libero, è possibile cenare al locale. Per informazioni scrivere a info@radiosenzatempo.com o visitare il sito www.radiosenzatempo.eu.