Seminario e concerto con Giuseppe Scarpato

GIUSEPPE SCARPATO è Chitarrista autore, compositore e producer da 20 anni al fianco di Edoardo Bennato come chitarrista solista e arrangiatore. Dal 2002 è uno dei chitarristi della Notte delle Chitarre che lo vede in buona compagnia in questo progetto; infatti fanno parte dello stesso Maurizio Solieri; Ricky Portera; Cesareo; Radius e un certo Stef Burns.

Negli anni ha colllaborato e calcato i palchi, suonando al fianco di personaggi del calibro di Piero Pelù, Eugenio Finardi; Alex Britti, Enrico Ruggeri, Franz Di Cioccio; Tony Esposito, Eugenio Bennato, il già citato Edoardo Bennato e molti altri ancora.

Non vorrete mica perdervelo? Avete due possibilità: seminario + concerto o semplicemente il concerto.

Per tutte le INFO Seminario ORE 18.00 Concerto ORE 21.30 od entrambi, potete mandare un sms o un whatsapp al 3283177555, verrete ricontattati al più presto.

Prevendita (solo concerto) DISCO CLUB in Via San Vincenzo, 20

Vi aspettiamo