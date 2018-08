Selezioni in corso per ‘Profili d’Artista’ – Dizionario degli Artisti Contemporanei Nuova Edizione 2018 a cura di Mario Napoli

Genova. Per gli artisti sia italiani che internazionali c’è tempo fino al prossimo 30 giugno per richiedere l’inserimento nella 3^ edizione del volume “Profili d’artista: dizionario degli artisti contemporanei”, con cui Satura Art Gallery torna a scandagliare il sempre più vasto panorama artistico contemporaneo nazionale e internazionale, presentandone una selezione ragionata e attenta, a cura del presidente di Satura Mario Napoli (NELLA FOTO) e dello staff critico della nota galleria genovese.

Dopo il successo delle prime due edizioni, Satura pubblica infatti questa nuova edizione 2018-2019, la cui uscita è prevista entro l’anno, di questo ricco e dettagliato volume di critica, un vero e proprio dizionario degli Artisti che comprende i nomi più interessanti e promettenti del panorama artistico contemporaneo.

L’iniziativa è rivolta agli Artisti che hanno intrapreso un percorso di valorizzazione del proprio lavoro e vogliono promuoverlo con un’iniziativa di grande qualità e prestigio, che può affiancarsi al progetto di art advisory che Satura sta sviluppando.

Essere inseriti in “Profili d’artista” dà una testimonianza critica della professionalità raggiunta, che Le permetterà di distinguersi tra la folla di artisti contemporanei. L’uscita del volume sarà accompagnata da un grande evento e dalla distribuzione alle principali testate e agli operatori di settore sul territorio nazionale.

Ad ogni Artista selezionato saranno dedicate due pagine in cui saranno presenti quattro immagini utili ad illustrarne il lavoro, un testo critico e una biografia aggiornata, redatti dallo staff critico, e supervisionati da Mario Napoli. Caratteristiche della pubblicazione: stampa in quadricromia, formato cm 24×28, copertina rigida plastificata, pagine 400.

Per accedere alle selezioni o ricevere informazioni, basta chiamare i numeri 010 2468284 e 366 5928175 negli orari di apertura (dal martedì al venerdì dalle ore 9:30 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00 e il sabato dalle ore 15:00 alle 19:00) o inviare un’e-mail all’indirizzo comunicazione@satura.it