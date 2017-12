Sei personaggi in una scenografia “vivono” alla Tosse

Genova. Si nasce tutti pazzi…alcuni lo restano è il curioso titolo proposto il 28 aprile dalla Compagnia Frem diretta da Mario Jorio. Alle 20.30 lo spettacolo tratto da autori vari “beckettianamente” (così scrive il regista).

Sei personaggi costretti in una scenografia…forse non si conoscono, forse si detestano, forse fanno finta di conoscersi, probabilmente improvvisano, s’incontrano o si scontrano per caso oppure seguono una partitura rigidissima…si prendono in giro, vi prendono in giro, mi hanno preso in giro, li ho presi in giro, vi stiamo prendendo in giro…chissà! Su un fondo di drammaticità, l’ironia prevale, affermano e negano con la stessa forza. Possono rimanere sgomenti davanti ad una porta…e se si aprisse? Ma non anticipiamo.

Biglietti a 10 euro.