Segrete, tracce di memoria: al via la decima edizione

Genova. Nelle antiche carceri della Torre Grimaldina di Palazzo Ducale, giovedì 18 gennaio 2018 alle ore 18.00, sarà inaugurata la decima edizione della rassegna d’arte contemporanea “SEGRETE Tracce di Memoria” Alleanza di Artisti in Memoria della Shoah, aperta al pubblico fino al 3 febbraio.

La rassegna di respiro internazionale, ideata e curata da Virginia Monteverde, promossa dall’Associazione Art Commission in collaborazione con Genova Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura e ILSREC, è nata con lo scopo di ricordare la Shoah, attraverso un percorso artistico di forte impatto emozionale. La mostra, fin dalla prima edizione, è allestita nelle celle delle antiche carceri della Torre Grimaldina, un luogo già di per sé evocativo che ben si presta ad ospitare le installazioni site specific degli artisti.

A proporre le proprie riflessioni sul tema della Memoria saranno gli artisti: Andreas Blank, Andreas Burger, Jan Kuck, Federica Marangoni, Giuseppe Negro, Silvano Repetto, Daniele Sigalot.

Introduce la rassegna Luca Borzani. Presentazione critica a cura di Viana Conti

Come per le edizioni precedenti, nell’ambito di SEGRETE, un gruppo di giovani artisti parteciperà al progetto Peace Project, quest’anno curato da Martina Campese. Artisti: Valeria Dardano, Cri Eco e il Collettivo DAMP (Luisa de Donato, Alessandro Armento, Viviana Marchiò, Adriano Ponte) con Mauro Campagnaro

Altri eventi in programma di questa decima edizione sono: Rompere l’indifferenza, incontro con le scuole e mostra fotografica organizzata in collaborazione con Manuela Composti direttivo ANPI Borghetto Lodigiano 167 B.ta Garibaldi F.lli Biancardi. All’incontro dedicato alle scuole intervengono insieme ad Alessandra Jarach, membro direttivo del Memoriale della Shoah di Milano (Binario 21) il presidente dell’ILSREC Mino Ronzitti e il presidente della Comunità Ebraica Ariel Dello Strologo. Sempre al Binario 21 è dedicata la mostra fotografica di Roberto Menardo installata nella Torre Grimaldina.

La rassegna vedrà inoltre due performance teatrali: “Lezioni elementari. Monologo sul maestro Gabriele Minardi” di e con Roberto Mussapi (sabato 20 gennaio), e “Scalpicii sotto i Platani – L’eccidio di Sant’Anna di Stazzema” di e con Elisabetta Salvatori con Matteo Ceramelli al violino (giovedì 1 febbraio).

Il reading di poesia curato da Claudio Pozzani direttore del Festival Internazionale di Poesia di Genova chiuderà il programma della X edizione di SEGRETE Tracce di Memoria.

PROGRAMMA SEGRETE 2018

giovedì 18 gennaio – ore 18.00 Torre Grimaldina di Palazzo Ducale

Inaugurazione di SEGRETE Tracce di Memoria X edizione

presentazione di Luca Borzani

In mostra le opere di

Andreas Blank, Andreas Burger, Jan Kuck, Federica Marangoni, Giuseppe Negro, Silvano Repetto, Daniele Sigalot.

Presentazione critica a cura di Viana Conti

Le altre mostre nel percorso:

Peace Project – progetto giovani artisti a cura di Martina Campese

Piano superiore della Torre Grimaldina

Artisti: Valeria Dardano, Cri Eco e il Collettivo DAMP (Luisa de Donato, Alessandro Armento, Viviana Marchiò, Adriano Ponte) con Mauro Campagnaro.

Mostra “Rompere l’indifferenza” – fotografie di Roberto Menardo con la collaborazione di Manuela Composti direttivo ANPI Borghetto Lodigiano 167 B.ta Garibaldi F.lli Biancardi e Memoriale della Shoah di Milano.

sabato 20 gennaio – ore 18.00 (con replica ore 19.00) Torre Grimaldina di Palazzo Ducale

Monologo teatrale (evento gratuito con prenotazione obbligatoria*)

Lezioni elementari – Monologo sul maestro Gabriele Minardi – di e con Roberto Mussapi

martedì 23 gennaio – ore 10.30 Salone del Minor Consiglio di Palazzo Ducale

Rompere l’indifferenza – Incontro per le scuole (evento gratuito con prenotazione obbligatoria*)

con Alessandra Jarach membro direttivo Memoriale della Shoah (Binario 21) di Milano, intervengono Mino Ronzitti presidente ILSREC e Ariel Dello Strologo presidente della Comunità Ebraica di Genova.

Evento organizzato in collaborazione con Manuela Composti direttivo ANPI Borghetto Lodigiano 167 B.ta Garibaldi F.lli Biancardi

sabato 27 gennaio – Giorno della Memoria – Apertura straordinaria della mostra: tutto il giorno dalle 10.00 alle 18.00

giovedì 1 febbraio – ore 17.30 Sala del Munizioniere di Palazzo Ducale

Monologo teatrale (evento gratuito con prenotazione obbligatoria*)

Scalpiccii sotto i platani – L’eccidio di Sant’Anna di Stazzema – di e con Elisabetta Salvatori, Matteo Caramelli al violino.

sabato 3 febbraio – ore 17.30 Torre Grimaldina di Palazzo Ducale

Poesia e Memoria (evento gratuito con prenotazione obbligatoria*)

in collaborazione con il Festival di Poesia di Genova

intervengono i poeti: Luigi Cannillo, Marco Ercolani, Lucetta Frisa, Francesco Macciò, Massimo Morasso

Claudio Pozzani, Barbara Garassino

ORARI MOSTRA: dal 19 al 3 febbraio – dal martedì alla domenica 14.30 – 18.30 – sabato 27 gennaio apertura straordinaria 10.00 – 18.30 – per scolaresche e gruppi al mattino su prenotazione.

Evento promosso da Art Commission

in collaborazione con: Genova Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura e ILSREC

con il patrocinio di: Regione Liguria e Comune di Genova

con la collaborazione di: Memoriale della Shoah di Milano, ANPI di Borghetto Lodigiano, Goethe-Institut Genua

courtesy: Bernheimer Contemporary (Berlino), Loom Gallery (Milano), Fondazione Rocco Guglielmo (Catanzaro)

Organizzato da: ART Commission Events

Organizzazione di Eventi Artistici e Culturali

*info e prenotazioni eventi:346 7336012 artcommissionevents@gmail.com

piazza Matteotti 9, Palazzo Ducale Genova