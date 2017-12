A scuola con il Metodo Analogico – un meeting per volare verso il nuovo anno scolastico

Cogoleto. Una giornata speciale che vuole andare oltre la formazione!

Saranno relatrici Zara Mehrnoosh e Sabrina Fusi – formatrici Erickson per il Metodo Analogico (con la collaborazione della supporter Elisabetta Pronsati)

Mangeremo insieme, condivideremo buone pratiche, scopriremo le ultime novità del Metodo Analogico di Camillo Bortolato, percorreremo la via del Metodo dai primi passi ai grandi voli.

Nella splendida cornice del Golf Club Sant’Anna vi aspettiamo sabato 2 settembre 2017 per condividere un’esperienza e ripartire con entusiasmo e nuovi spunti di riflessione verso il prossimo anno scolastico.

PROGRAMMA:

Primi voli nella scuola dell’infanzia

La via del metodo analogico: dai primi passi ai grandi voli (subitizing, calcolo mentale, calcolo scritto, tabelline,

problemi e disfaproblemi)

Italiano in prima: lettura e avviamento alla scrittura

Italiano in seconda: lettura, comprensione, scrittura, grammatica, ortografia e lessico

Io ho fatto così!: maestre analogiche raccontano la loro esperienza in classe, mostrano le loro attività

e i quaderni dei loro bambini. La parola ai partecipanti per la condivisione di buone pratiche, domande e confronto.

Contributo di partecipazione: 45 euro

Il contributo comprende: partecipazione al meeting, pranzo (primo, acqua, dolce), cartellina Erickson, attestato di partecipazione.

Edizioni Centro Studi Erickson sarà presente con uno stand espositivo di libri e materiali del Metodo Analogico, visionabili e acquistabili con uno sconto del 15%

Questo il link per l’iscrizione:

https://goo.gl/forms/dPeqrXIysesooJ9r1