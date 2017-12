Sciarborasca: eco festa sociale, nove giorni di cibo e intrattenimento

Cogoleto. Da venerdì 15 a sabato 23 luglio torna la sagra estiva organizzata dalla Croce d’Oro a Sciarborasca, una delle meglio organizzate dell’estate anche per l’assenza di code e la facilità di parcheggio. Quest’anno è la ventesima edizione.

La tradizionale festa prevede nove serate enogastronomiche, musica e divertimento assicurato per grandi e piccini. Saranno tante le specialità cucinate dai volontari: tra le più richieste le ormai tradizionali lasagne mari&monti, i ravioli e le tagliatelle artigianali con i sughi preparati freschi ogni giorno, lo stoccafisso in umido, le grigliate di carne e di pesce, l’immancabile fritto misto e le tanto amate “rane fritte”.

Dopo aver cenato, tutti nell’area spettacoli con la musica rigorosamente dal vivo delle orchestre e delle cover/rock band, senza dimenticare gli spettacoli di cabaret.

Si partirà venerdì 15 e sabato 16 con una due giorni di orchestre spettacolo (ballo liscio ma anche revival e musica disco), per arrivare alla grande serata di domenica 17 con il concerto dei Trilli e da Zelig Daniele Raco, proseguendo poi lunedì 18 e martedì 19 con due tra le migliori orchestre italiane: Marianna Lanteri e Castellina Pasi.

Mercoledì 20 serata clou con lo spettacolo di cabaret dei Panpers (direttamente da Colorado Cafè con le loro esileranti parodie) e il concerto del duo Aldo Ascolese e Gianluca Origone dedicato a Fabrizio De Andrè.

Chiusura gli ultimi tre giorni con: Queenmania, The Sunny Bous e Diego Germini, in arte Izi (giovedì 21); venerdì 22 Bandaliga (tributo a Ligabue) con Max Cottafavi e a seguire il rock di Andrea Braido, chitarrista di fama internazionale, e la sua band. Sabato 23 luglio tributo a Vasco Rossi con la sua corista ufficiale Clara Moroni. A seguire il rock di Giacomo Voli – Joker, finalista di The Voice.

Il programma completo è visionabile sul sito web della Croce d’Oro.

Un occhio di riguardo anche per i più piccoli: l’animazione dei giovani volontari farà divertire i bimbi con babydance, truccabimbi, disegnabimbi, palloncini e giochi di gruppo.

Presenti anche gli stand del graffia e vinci con ricchissimi premi (giochi, bazar e piante) e un’area divertimento con attrazioni per tutte le età.

Servizio navetta gratuito da e per Cogoleto con partenza dalla piazza della Stazione.