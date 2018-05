Satura international, scadenza candidature il 10 giugno per il contest di arte contemporanea

Genova. E’ stato prorogato a domenica 10 giugno prossimo il termine ultimo per inviare la propria candidatura al Satura International Contest 2018, il 3° Concorso Internazionale d’Arte Contemporanea che andrà in scena presso Satura Art Gallery dal 7 al 21 luglio prossimi.

C’è quindi ancora tempo per iscriversi al concorso della nota galleria genovese di piazza Stella 5 che mette in palio una mostra personale a Palazzo Stella, nel pieno centro di Genova, comprensiva di allestimento, vernice e comunicati stampa, della durata complessiva di due settimane nell’arco del 2019. Completamente gratuita.

Il concorso è aperto ad artisti di tutte le nazionalità nelle discipline di pittura e fotografia, tra i quali saranno individuati tre vincitori per ciascuna. E se i primi classificati otterranno una mostra personale, anche i secondi e i terzi delle due sezioni otterranno possibilità espositive, nell’ambito di collettive sempre nel corso del prossimo anno, oltre naturalmente a premi di rappresentanza.

Ma non solo. Perché la stessa Giuria altamente qualificata, che annuncerà i nomi dei vincitori il giorno dell’inaugurazione, sabato 7 luglio, sceglierà anche, tra tutti i partecipanti, alcuni artisti emergenti, cui proporre possibilità espositive personalizzate. Artisti, giovani e non, italiani ed internazionali, che avranno così la possibilità di vedere esposta la propria opera nella nota galleria genovese e di proporre così, ad un vasto pubblico, la propria arte facendosi conoscere sia personalmente che attraverso i media, il catalogo ufficiale, gli eventi correlati. Oltre, naturalmente, alla possibilità di interagire con altri artisti, con in media, con i collezionisti. Senza contare poi, anche la possibilità di ricevere una valutazione tecnica, professionale ed autorevole da critici qualificati.

Soltanto le opere che verranno selezionate dallo staff critico di Satura potranno però accedere alla terza edizione del Satura International Contest. Per questo motivo è necessario inviare, entro il prossimo 10 giugno 2018, una fotografia a colori dell’opera prescelta, e lo staff di Satura richiamerà l’autore in seguito ad un’attenta valutazione critica per comunicargli se la sua rientrerà nel nutrito gruppo che annovererà oltre 100 opere di altrettanti artisti selezionati.

Per ulteriori approfondimenti e per tutti i dettagli il sito da consultare è www.satura.it

PER SCARICARE IL REGOLAMENTO COMPLETO CLICCA QUI:

http://www.satura.it/eventi/1570/INTERNATIONALCONTEST2018.html