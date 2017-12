Sam & The Black Seas a Santa Margherita Ligure

Santa Margherita Ligure. “Belle atmosfere, un sound accorto e delicato, e molta emozione in queste note” (Blow Up)

“Nove bellissime ballate. Un disco da non perdere” (Classic Rock)

Così è stato accolto dalla critica specializzata “Silver”, il debut album dei Sam and the Black Seas, band che il Circolo Arci Orchidea ospita sabato 4 novembre alle 21.30 per un concerto.

Entrata: 8 euro. Chi fosse sprovvisto di tessera Arci può tesserarsi all’ingresso (10 euro adulti, 5 under 18). Tessera valevole su tutto il circuito nazionale ARCI (per le convenzioni visitare il sito www.arci.it oppure www.arciliguria.it).

Sam and the Black Seas è un progetto di musica indie-folk nato a Milano alla fine del 2012 per iniziativa del cantautore e chitarrista Samuele Rampani, anima e cuore battente della band.

Dopo l’incontro con il violoncellista Mattia e con il chitarrista Andrea, il trio comincia ad esibirsi con lo pseudonimo di ‘The Same’. La formazione si completa nel 2015 con l’aggiunta di Stefano alla batteria. Nel manifesto della band si trova il bel suono di strumenti acustici, melodie mozzafiato e testi onirici.