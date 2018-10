Sakura Project presenta la Via del The sullle note del Bagno di Gong

Domenica 28 ottobre a partire dalle ore 11 presso il Laboratorio di Arti Sceniche in vico Giannini 2/3 a a Genova Sakura Project, iniziativa dedicata alla conoscenza delle tradizioni nipponiche, presenta il secondo appuntamento sensoriale dedicato alla conoscenza della Via del Tè. Un percorso dedicato al benessere: bagno di gong con meditazione guidata, break con una degustazione di the giapponesi e vestizione di kimono furisode, portamento e danze e una spiegazione eccezionale del Chado, ovvero La Via del The, cerimonia importantissima in Giappone.

Per la mente il suono del gong è come una madre e un padre che ha dato i natali. La mente non ha il potere di resistere a un gong che è ben suonato” (Yogi Bhajan). Il gong è uno dei più antichi strumenti creati dall’uomo, utilizzato dagli sciamani nei riti per favorire le guarigioni è rimasto lo strumento principe dei suoni terapeutici. Lo chiamiamo bagno perché la sensazione evocata è quella di essere immersi in un mare di vibrazioni e suoni, per effetto del principio di risonanza la naturale frequenza degli organi interni del corpo viene armonizzata.

Il gong risuonando dentro di noi stimola e riattiva i centri energetici scioglie i blocchi e le tensioni fisiche, porta in superficie le emozioni, stimola l’integrazione emisferica e la produzione di onde cerebrali alfa e theta che ci permettono di entrare in connessione con i nostri livelli mentali più profondi e possono attivare processi di auto guarigione.

Insieme al gong vengono usati altri strumenti: campane tibetane, la nuova sfera armonia ed altri ancora. I suoni producono un vero e proprio massaggio cellulare che va a rafforzare il nostro sistema endocrino e immunitario. Il bagno armonico eseguito da Stefano Bertoli (gong master) sarà preceduto da una meditazione guidata condotta da Georgia Leo (Counselor).

EVENTO A NUMERO CHIUSO MAX 15 PERSONE

PRENOTAZIONI: sophi.lamour@gmail.com | 3391383735