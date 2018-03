Roy Paci alla Claque

Genova. Dopo la partecipazione al festival di Sanremo, Roy Paci torna in grande stile alla forma di spettacolo più amata: il live. Troveremo il trombettista siciliano a Genova nella sala Claque venerdì 16 marzo, dalle ore 22, con una band formato ad hoc. Allestimento e l’organizzazione di Momentum Events. “E’ l’occasione per raccontare la mia vita le mie passioni, la mia musica, ma anche la mia famiglia, la mia Sicilia e i miei viaggi. Calcare le tavole di un palcoscenico, dove non sono quasi mai riuscito a suonare, perché sceglievo le piazze o i club, è un sogno che si realizza”. Così Roy Paci racconta “Inediti, B-Sides e altre amenità”. Uno show musicale e teatrale fatto di nuovi brani e di nuove esplorazioni musicali e dei suoi più grandi successi. “Spero che gli spettatori si divertano insieme a me” spiega il musicista parlando della dimensione live, quella più amata perché gli permette di esprimere tutte le proprie potenzialità, coinvolgere e trascinare il pubblico come accade a pochi.

“Sarei felice se Ivano Fossati potesse assistere allo spettacolo. Lui ha segnato musicalmente la mia vita e lo considero il mio mentore” confessa Roy. Naturalmente nel corso dello spettacolo troveremo anche un riferimento alla recente partecipazione al Festival di Sanremo: “Un brano difficile quello che con Diodato abbiamo portato all’Ariston e che sta andando molto bene”.

“Inediti, B-Sides e altre amenità” è uno spettacolo fatto di brani fuori scaletta, inediti, canzoni del repertorio arrangiate nuovamente per l’occasione e anche qualche cover, eseguiti da una formazione creata ad hoc. Con Roy Paci ci saranno John Lui alla chitarra, Vito Scavo al trombone, Roberto De Nittis al pianoforte, Riccardo Di Vinci al contrabbasso e Francesco Schittino alla batteria: “In questi giorni stiamo lavorando sugli ultimi dettagli. E tanto spazio sarà dato all’improvvisazione. Non ho idea di quanto durerà lo spettacolo. Due tre, tre ore. Parlerò di tutto. Anche di politica”. Insomma il divertimento è assicurato: sopra e sotto il palco.

Ingresso 20 euro in prevendita, 22 euro all’ingresso.