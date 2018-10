Rolli Days – Tributo a Fabrizio De Andrè al Carmine

Si riaprono le porte degli straordinari palazzi dell’aristocrazia genovese con i Rolli Days, prestigioso evento cittadino in programma sabato 13 e domenica 14 ottobre. Dopo l’edizione di maggio il suggestivo quartiere del Carmine è stato inserito all’interno del programma di questa iniziativa per visitare e scoprire il magico borgo con le sue deliziose piazzette e le meraviglie che esse celano.

Anche il Mercato del Carmine vuole essere all’altezza: “Vi stupiremo con un programma davvero allettante”, spiegano i responsabili. Sabato 13 ottobre sera alle ore 21 ci sarà un grande tributo dedicato all’indimenticabile Fabrizio De Andrè: un trio musicale d’eccezione, formato da Andrea Cabri, Andrea Bono e Fabio Gandini, regalerà un repertorio emozionante con i brani più belli del grande maestro. Per non far mancare nulla la serata sarà abbinata ad un gustosissimo e sfizioso menù tutto genovese con intensi sapori liguri.

Sarà possibile scegliere tra due diversi menù: uno vegetariano e uno a base di carne. La prenotazione è obbligatoria e il costo della serata (cena + spettacolo) è di € 25 a persona.