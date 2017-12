Rolli Days, Genova scopre le sue bellezze

Genova. Sabato 19 e domenica 20 settembre tornano i Rolli Days. I palazzi dei Rolli, oggi patrimonio dell’umanità Unesco, erano residenze costruite dalle famiglie aristocratiche più ricche e potenti della Repubblica di Genova, all’apice del suo potere finanziario e marittimo, tra il Cinquecento e il Seicento.

I “Rolli” erano gli elenchi dei palazzi e delle dimore eccellenti destinati a ospitare per estrazione a sorte le alte personalità in transito per visite di stato. Un innovativo sistema architettonico e una cultura residenziale che divennero famosi presso tutte le Corti d’Europa.

Per l’occasione apertura al pubblico di 20 di questi palazzi con possibilità di visite guidate.

I Rolli Days si apriranno con un’anticipazione serale venerdì 18 settembre dalle 21-23.30 con ”Palazzi in luce” a cura dell’Associazione Amici dei Musei Liguri e di Palazzo Ducale: un itinerario da Piazza Fontane Marose a Strada nuova fino a Piazza della Meridiana in cui si apriranno le grandi finestre dei palazzi e le luci accese illumineranno i piani nobili, gli affreschi e le vedute interne, offrendo una visione d’insieme sorprendente degli ambienti affacciati sulla strada.