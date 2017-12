Rock the Kitchen alla Birreria HB alla scoperta dei Pink Floyd

Giovedì 16 febbraio 2017 alle 20.30 alla Birreria Hb di piazza Dante (via Boccardo; 010542988) torna la rassegna musicale e culinaria “Rock the kitchen” con un nuovo appuntamento da non perdere per gli appassionati di musica e cucina. Dopo il successo delle precedenti puntate, dedicate a Bob Dylan, Beatles e Rolling Stones, continua il viaggio gastronomico alla scoperta dei sapori più forti e sorprendenti del panorama musicale, questa volta dedicato a una delle band che più ha influenzato la storia della musica, i Pink Floyd.

Organizzata in sinergia con il negozio Disco Club di Giancarlo Balduzzi, la serata prevede un programma capace di soddisfare l’udito e il palato, grazie a un menu di portate gustose e ricercate che, per sapore e design, rappresentano le sonorità ascoltate. Non mancheranno proiezioni di immagini e filmati originali, pensati per creare un vero clima “psichedelico”. Durante la serata in birreria, infatti, verrà ricostruita la loro storia attraverso dischi e vinili da collezione, aneddoti e racconti degli esperti e proiezioni di filmati originali, proprio quelli che il pubblico ammirava duranti i concerti sull’enorme schermo circolare dietro il palco. L’unione tra le immagini proiettate, i suoni di pezzi indimenticabili come “Shine on You Crazy Diamond”, “Echoes” e “Comfortably Numb” e il sapore dei piatti proposti, darà vita a un’esperienza musicale e culinaria dalle tinte forti e oniriche.

Tra i gruppi più famosi e apprezzati della storia della musica, i Pink Floyd possono essere considerati i pionieri del rock progressivo. Nati nella seconda metà degli anni Sessanta dalla mente geniale di Syd Barrett e dal talento di Roger Waters, David Gilmour, Richard Wright e Nick Mason, i Pink Floyd hanno dato vita a vere e proprie pietre miliari discografiche, come “The Dark Side of the Moon”, “Wish You Were Here”, “Animals” e “The Wall”. Grazie alle loro atmosfere psichedeliche e visionarie hanno influenzato notevolmente tutta la musica mondiale, fino a diventare uno dei fenomeni più amati a livello mondiale.

Il prezzo è di 30 euro ed è obbligatoria la prenotazione al numero 010542988.