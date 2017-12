Rock britannico all\'Alzati Lazzaro con i Columbia Oasis Tribute Band

Gattorna. Venerdì 21 aprile 2017, dalle ore 22, all’Alzati Lazzaro di Gattorna (via del Commercio 61, 0185 934518) si rinnova l’appuntamento con la programmazione live curata da Radio Senza Tempo. Ospiti della serata i Columbia Oasis Tribute Band, uno dei gruppi tributo ai fratelli Gallagher più richiesti in tutta Italia.

La band, che per l’occasione suonerà in formazione semi acustica con Francesco Martinelli (voce), Sergio Gabrielli (voce e chitarra), Fabrizio Russo (tastiere) e Marco Manessi (percussioni), esprime tutta la potenza del rock britannico di fine millennio firmato Oasis, riproponendo il tipico sound della band di Manchester attraverso gli stessi strumenti e soprattutto lo stesso inconfondibile stile dei fratelli Gallagher. Il repertorio dei Columbia ripercorre le tappe fondamentali della loro carriera, dai grandi successi simbolo di un’intera generazione, agli ultimi singoli prima dello scioglimento, il tutto riproposto in modo estremamente fedele dalla voce di Francesco Martinelli e dai suoni dei diversi componenti. La professionalità e l’estrema cura dei dettagli hanno portato la band ad esibirsi in alcune delle più belle città italiane ed europee, facendo dei Columbia uno dei migliori tributi agli Oasis in circolazione, con all’attivo più di cento spettacoli dal vivo in soli cinque anni di attività.

Ingresso libero, è possibile cenare al locale. Per informazioni scrivere a info@radiosenzatempo.com o visitare il sito www.radiosenzatempo.eu.