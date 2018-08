Roberto Frugone Band in concerto alla Torre Medievale

Concerto della Roberto Frugone Band in programma giovedì 9 agosto alle ore 21:15 presso la Torre Medievale di Leivi, in occasione della rassegna musicale “Notti tra le note”.

Roberto Frugone è un cantautore genovese attivo dal 1996 nel panorama musicale italiano. Ha pubblicato sei album di canzoni originali e attualmente è impegnato, insieme alla sua band, nella produzione del settimo disco. Artista eclettico e amante della sperimentazione, ha lavorato anche in ambito teatrale, radio e tv, sia componendo jingle che sonorizzazioni e colonne sonore.

Insegnante di pianoforte e chitarra, tiene incontri formativi e corsi di composizione e di scrittura creativa musicale. Con uno stile personale, Roberto spazia musicalmente dall’energia ritmica e sonora del rock alle ballate melodiche e acustiche del mondo folk, mentre i suo testi introspettivi e ricchi di immagini poetiche nella narrazione dei sentimenti, affrontano temi sia di carattere esistenziale, che sociale e spirituale.

Le sue canzoni traggono spesso ispirazione dalla Liguria, sua terra d’origine, e alcune di esse si distinguono per l’utilizzo del dialetto genovese. Autore per l’editore Paolo Dughero, scrive anche musiche e testi originali per altri artisti, nonché adattamenti e versioni italiane di brani internazionali.