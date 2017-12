Roberto Bolle and friends torna a Genova con due serate

Genova. Torna la grande danza di Roberto Bolle per un doppio, imperdibile, appuntamento venerdì 15 e sabato 16 luglio alle 20.30 al Teatro Carlo Felice.

L’Étoile della Scala – anche Principal Dancer dell’Abt di New York – torna, attesissimo, nel capoluogo ligure con l’ormai celeberrimo “Roberto Bolle and Friends”, lo spettacolo di cui lo stesso è direttore artistico e che si presenta a ogni appuntamento con cast e programma rinnovati.

Due serate di grande danza all’insegna dell’eccellenza internazionale, con un fitto alternarsi di coreografie classiche e contemporanee in grado di conquistare appassionati e neofiti.

Costo dei biglietti da 35 a 100 euro esclusa la prevendita.