Roberta Bruzzone presenta “Delitti e femminicidi”

Incontro con la criminologa Roberta Bruzzone, autrice di “Delitti allo specchio”, sul piazzale di Villa Porticciolo in via G. Maggio 6.

Scritto con Valentina Magrin, il libro è dedicato agli omicidi di Meredith Kercher a Perugia e di Chiara Poggi a Garlasco: un viaggio nelle vicende processuali di due casi che hanno molti tratti in comune.

Le due autrici tornano sulla scena del crimine e ripercorrono le indagini svolte analizzando i fatti in modo oggettivo, depurandoli dalle scorie delle false insinuazioni e delle parole buttate al vento. Cercano di spiegare perché, talvolta, alcune scelte processuali sono obbligate per tentare di porre rimedio alle inevitabili conseguenze di clamorosi errori investigativi, così come certe condanne o certe assoluzioni possono essere “giuste” anche se lasciano dubbi e non rispecchiano in pieno la realtà dei fatti.