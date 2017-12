Risate che fanno riflettere con Corrado Tedeschi e Tosca D’Aquino

Genova. Corrado Tedeschi e Tosca D’Aquino, sotto la regia di Ennio Coltorti, sono i protagonisti di Quel pomeriggio di un giorno da… star!, uno spettacolo che racconta, con ironia, “la crisi” e gli espedienti, spesso assurdi, per superarla.

Un imprenditore sul lastrico e il suo assistente si improvvisano improbabili rapinatori, due ladri così goffi e maldestri da far involontariamente scattare l’allarme della banca che vorrebbero derubare, ritrovandosi circondati dalla polizia e con una giornalista tra gli ostaggi, che trasmette in diretta lo scoop per rilanciare la sua carriera. Una divertente commedia in grado di esorcizzare, col sorriso, i grandi e piccoli problemi dei nostri tempi.

Biglietti da 23 euro, inizio alle 21.