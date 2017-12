Risate con Daniele Raco al Teatro di Cicagna

Cicagna. Per la seconda serata di Comic Bazar, la sezione della stagione 2015/2016 che porta sul palco del Teatro di Cicagna noti e amati comici televisivi e non, arriva sabato 5 dicembre alle 21 Daniele Raco con il suo spettacolo Acab – All Comedians Are Bastards.

Daniele Raco torna in scena con il suo ultimo spettacolo come piace a lui, niente travestimenti, niente scorciatoie, solo parole e microfono come nella tradizione dello stand up comedian.

Con Acab, attraverso i suoi racconti di vita quotidiana, l’attore offre uno spaccato della realtà che ci circonda e del tempo che viviamo. In questo nuovo monologo, concepito appositamente per il live, Raco mette alla berlina gli usi e costumi ormai consueti, inconcepibili fino a pochi anni fa, cercando di capire, sempre portando risate, se la nostra vita non sia ormai più moderna che vita.

Il primo comico italiano ad aver usato la definizione di stand up comedian, quando ancora non era di moda si racconta raccontando un po’ tutti noi con il suo stile unico e dissacrante.

Costo del biglietto 12 euro. Lo spettacolo è preceduto da un aperitivo offerto dalla direzione del teatro.