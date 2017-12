Rien ne va blues, due giorni di concerti a Zoagli

Zoagli. Una due giorni di blues a Zoagli. Venerdì 21 e sabato 22 agosto piazza XXVII dicembre ospita l’esibizione di 10 band nazionali a partire dalle 20.30 per la rassegna Rien ne va blues: Blue Fingers, Meidokesick, Bonifacio -The Madeyes Session, Made in Blues feat. Kid,The Blues Walkers, Sindacato del Mojo, Doctor Wood, Slowband, Overoots e Snake Oil Ltd (nella foto).

Durante entrambe le serate (gratuite) sarà possibile fare offerte all’Appartamento, residenza flessibile per l’autismo, che sarà presente in piazza durante le due serate.