“Riderefabene 2018” – Spettacolo comico per ricordare Samuele Cavallaro

ASCO Associazione Samuele Cavallaro onlus organizza anche per quest’anno, con il patrocinio del Comune di Genova – Municipio VI Medio Ponente, lo spettacolo comico “Ridere fa bene” il 4 novembre a partire dalle ore 20:30 presso il Tower Genova Airport Hotel (ex Sheraton). L’ingresso sarà riservato ai possessori di inviti che è possibile ritirare presso la cassa al piano terra del megastore Giglio Bagnara in via Sestri 46.

Anche questa edizione sarà dedicata alla beneficenza e ricca di risate grazie alla presenza di alcuni tra i comici più famosi del panorama ligure e nazionale provenienti da “Zelig” e “Colorado”, felici di condividere con il pubblico il loro talento e la loro arte, sotto la direzione artistica di Matteo Monforte e la direzione di produzione di Laura Chessa.

Le edizioni precedenti hanno permesso, per esempio, l’acquisto di un letto pediatrico allungabile donato al reparto di Ematologia dell’Istituto Giannina Gaslini, l’acquisto di un importante software sviluppato dall’Università di Cambridge per il monitoraggio neurologico avanzato a beneficio del reparto di Rianimazione neonatale e pediatrica dell’Istituto Giannina Gaslini, diventato per questo il primo reparto in Italia ad usufruirne e farne tesoro.

Ma anche la donazione di un defibrillatore al campo da calcio “Ferrando” di Cornigliano e l’inaugurazione di Casa Samuele, casa accoglienza alla quale sono stati forniti tutti gli infissi interni ed esterni, destinata alle famiglie dei bimbi ricoverati all’Istituto Gaslini che, insieme a Casa Riccardo e Casa Massimo di Villa Paola, a Sant’Ilario, è gestita dal Progetto per i Piccoli di Unitalsi Ligure.

Lo scopo di questo nuovo spettacolo è quello di raggiungere la somma necessaria alla realizzazione del nuovo importante progetto: un parco giochi inclusivo attrezzato per coinvolgere bambini e ragazzi disabili e normodotati all’interno di Villa Rossi, area verde destinata ai più piccoli del quartiere genovese di Sestri Ponente.

L’Associazione Samuele Cavallaro Onlus nasce dalla necessità di mantenere vivo il ricordo di Samuele, scomparso nel 2015 a causa di una leucemia, attraverso iniziative benefiche e progetti di sostegno per aiutare bambini, ragazzi e famiglie che si trovano ad affrontare difficili momenti legati alle condizioni di salute.