Ridere d’agosto (ma anche prima) tra Villa Imperiale e il Porto antico di Genova

Genova. Al via a luglio la 27a edizione del Festival Ridere d’agosto ma anche prima, un appuntamento ormai tradizionale dell’estate genovese ideato e organizzato dal Teatro Garage. Il festival è nato nel 1991 con l’intento di portare in scena diverse forme di comicità dal cabaret alla commedia tradizionale con contaminazione, negli anni, con altri generi quali musica e danza. Nel corso delle sue varie edizioni senza interruzioni, ha ospitato tutti i più importanti nomi del panorama nazionale di teatro brillante e non solo.

La 27a edizione di RdA, che conta 17 spettacoli in cartellone più 2 serate in collaborazione con il CIV di Corso Sardegna, dà grande rilevanza alla musica a partire già dalla serata inaugurale sabato 1 luglio a Villa Imperiale, con una vera propria “FESTA DI APERTURA” musicale presentata da Andrea Carretti con i Neverland Record, etichetta musicale indipendente fondata dal cantautore genovese Luca Marci. L’appuntamento per tutti propone canzoni, musica e cabaret, nella serata ci sarà la possibilità di acquistare i biglietti degli spettacoli a prezzo ridotto.

I palcoscenici del Festival sono due: Villa Imperiale nel quartiere di S. Fruttuoso, sede storica della rassegna destinata alle rappresentazioni più specificamente teatrali dove si esibiscono di solito le compagnie locali e realtà regionali e Piazza delle Feste al Porto Antico luogo deputato per gli artisti nazionali e per il cabaret di grande richiamo.

Scorrendo il programma che vede come ultimo appuntamento il 2 agosto l’attrice Lella Costa protagonista di “QUESTIONI DI CUORE”, l’attenzione alla musica è molta, non solo colonna sonora, ma vera e propria protagonista degli spettacoli.

sabato 1 luglio ore 21,00 – Villa Imperiale

Festa di apertura con gli artisti della Neverland Records con I Trilli, Elisabetta Macchiavello, Alberto Di Bacco, Gianluca Benvenuti e Nicolò Pagliettini presentano Andrea Carretti e Simona Cappelli Serata musicale con i cantanti dell’ etichetta musicale indipendente fondata dal cantautore genovese Luca Marci, la serata si svolge fra canzoni, danza e cabaret come una sorta di festa di apertura della 27a edizione in cui la musica è molto presente. Conduttori l’attore e presentatore Andrea Carretti coadiuvato da Simona Cappelli. Prezzo unico € 10,00

lunedì 3 luglio ore 21,00 – Villa Imperiale

Compagnia Liberitutti

Alla ricerca di Peter Pan

di Fiorella Colombo

con Fiorella Colombo, Giuseppe Pellegrini, Hilary Nuvoli, Alessandro Gajetta

Spettacolo- animazione per bambini con canzoni, la caratteristica del gruppo è quella di coinvolgere i bambini nell’andamento della storia che riprende i personaggi di Peter Pan immaginando un misterioso prosieguo della nota vicenda. Prezzo unico € 10,00

martedì 4 luglio ore 21,30 – Villa Imperiale

MAURIZIO COLOMBI

Caveman

di Rob Deker

Torna a Genova il grande successo del più divertente spettacolo sul rapporto di coppia, in scena in 30 paesi, vanta più di dieci milioni di spettatori e una strada intitolata nella città di New York! Il successo di CAVEMAN è cresciuto in maniera sotterranea e spontanea, grazie al passa-parola degli spettatori entusiasti. La versione di Colombi è stata giudicata la migliore in assoluto

mercoledì 5 luglio ore 21,30 Porto Antico – Piazza delle Feste

Bruciabaracche

Divertire il pubblico divertendosi! Questa è la missione dell’istrionico e spassoso gruppo di comici e attori genovesi che calcano i palcoscenici di teatri e locali, trasmettendo al pubblico la loro coinvolgente energia. La formazione è composta da artisti e un autore televisivo, che si dividono tra teatro, cabaret e televisione (Zelig, Colorado e altri famosi programmi), tutti estremamente noti al grande pubblico.

giovedì 6 luglio ore 21,30 Porto Antico – Piazza delle Feste

Genova canta

con Piero Parodi, Franca Lai, Carlo Denei, Enrico Bianchi e Michele.

Si tratta di uno show di carattere musicale dove i protagonisti proporranno evergreen della musica pop italiana e folk genovese e saranno intervallati da gustosi sketch di cabaret.

Quattro cantanti fra cui Michele e un cabarettista, Carlo Denei, tra i fondatori dello storico gruppo Cavalli Marci e da dodici anni a Striscia la Notizia in qualità di autore.

sabato 8 luglio Villa Imperiale

SERATA in collaborazione con CIV Corso Sardegna a ingresso libero Giochi e animazione per bambini e adulti, musica dal vivo.

mercoledì 12 luglio ore 21,30 – Villa Imperiale

Compagnia dell’Albicocca

Doppia corsa

di Mauro Donnarumma, regia Simona Guarino

Un tassista si trova in ospedale un po’ confuso per il colpo in testa preso, fornisce alla polizia due indirizzi diversi: la realtà è che l’uomo ha due case, due mogli, due vite e quando tutto ciò rischia di venire a galla, scatta un meccanismo di risate ed equivoci assurdo ed esilarante

giovedì 13 luglio ore 21,30 – Villa Imperiale

Chiamateci pure Compagnia

Sogno di Una notte di mezza estate

di William Shakespeare, regia Stefania Pepe Comicità, vivacità e fantasia sono gli ingredienti alla base di questa messa in scena della commedia shakespeariana, in cui ogni personaggio si rivela in tutte le sue debolezze e fragilità a volte molto più umane di ciò che rappresenta sulla scena. La magia quindi non è trucco, ma svelamento. E il teatro non è artificio, ma verità, in un gioco dove tutto sembra essere specchio di qualcos’altro.

lunedì 17 luglio ore 21,30 – Villa Imperiale

Plastic Onion Band

Tributo a John Lennon

con Davide Canazza (voce, chitarra e piano), Roberto Leoncino (basso e cori), Flavio Simoni (chitarra solista e cori), Alfredo Bosch (batteria) e Beppi Menozzi (tastiere e cori).

Il nome del gruppo ironizza, con un gioco di parole, sul nome della band composta, prima dello scioglimento ufficiale dei Beatles, da Lennon e Yoko Ono, la Plastic Ono Band, con l’intento di ricreare in chiave attuale i grandi successi del periodo solista di Lennon, alternati alle hit dei Beatles: canzoni che hanno fatto la storia della musica contemporanea e che ognuno di noi associa a momenti indimenticabili di vita vissuta.

martedì 18 luglio ore 21,30 – Villa Imperiale

Le Canzoni da marciapiede

La valigia dei ricordi con Valentina Pira e Andrea Belmonte

“Le Canzoni da Marciapiede” è un duo di teatro-canzone formato dalla cantante Valentina Pira e dal pianista Andrea Belmonte che hanno affinato un loro stile personalissimo, realizzando spettacoli pieno di brio e divertimento in cui la musica si sposa alla comicità

Una bella cantattrice tutta pizzi e piume, un pianoforte e una valigia piena di ricordi pronti a diventare canzone. Uno spettacolo dall’estetica retrò, ricco di ritmo, ironico e sentimentale.

mercoledì 19 luglio ore 21,30 – Villa Imperiale

Nuova Compagnia Comica

Govi e dintorni

con Simona Garbarino, Fabio Cappello, Marino Rossi, Franco Canevesio, Tiziana Pezzo

In una rassegna dedicata al genere comico non può mancare un doversoso omaggio a Gilberto

Govi. La Compagnia propone una scelta di brani e dialoghi fra i più divertenti tratti dalle commedie

goviane, inframmezzati da poesie della tradizione genovese, proposti dalla eclettica Simona Garbarino con Fabio Cappello interpreti entrambi di alcuni indimenticabili allestimenti fra cui I manezzi e Impresa trasporti

venerdì 21 luglio ore 21,30 – Villa Imperiale

Compagnia Teatrale San Fruttuoso

Tutto pe ‘n corpo de testa

di Enrico Scaravelli regia Daniele Pellegrino

Due pendolari della tratta Casella-Genova quotidianamente, e ormai noiosamente, compiono questo viaggio, sognando il modo di far quattrini per far vivere ai suoi cari una vita migliore. Una mattina, all’improvviso, un branco di cinghiali che attraversa le rotaie, sarà l’involontario artefice di un episodio che ne cambierà in modo radicale la vita.

sabato 22 luglio ore 21,30 – Villa Imperiale

Il Crocogufo

Arsenico e vecchi merletti

Torna a grande richiesta, un classico della commedia: Brooklyn negli anni ’40 due candide vecchiette, per carità cristiana avvelenano uomini soli al mondo e li seppelliscono in cantina. Lo sbalordito ed agitatissimo nipote Mortimer, scoperta la terribile realtà, cercherà in tutti i modi di risolvere la scabrosae intricata faccenda in un susseguirsi di colpi di scena e situazioni comiche

lunedì 24 luglio ore 21,30 Porto Antico – Piazza delle Feste

OBLIVION

The Human Jukebox

Gli Oblivion sono il gruppo rivelazione comico musicale-teatrale cinque madrigalisti post-moderni che uniscono la verve alla grande competenza musicale, giocando con la musica e il teatro, tra nostalgia e modernità, tra giocoleria e cabaret, tra intrattenimento leggero e satira di costume

Il loro stile ricorda e omaggia in qualche modo il Quartetto Cetra, ma anche Rodolfo De Angelis, Giorgio Gaber, i Monty Python.

martedì 25 luglio ore 21,30 Porto Antico – Piazza delle Feste

ENZO PACI

Buh, la paura fa 90!

con la partecipazione di Romina Uguzzoni

Un viaggio spensierato attraverso l’emozione della Paura, dalle sue origini fino ad arrivare alle nuove ossessioni figlie dell’era contemporanea, come ad esempio la Plutofobia, la paura di diventare ricchi! Fortuna in Italia abbiamo trovato la cura! Oppure l’Ablutofobia la paura di lavarsi! Sugli autobus c’è pieno! E tante altre. Ma perché proviamo paura? Quanto ci limita la paura? E in fine, si può vivere senza paura? Queste sono le domande che si pone Enzo Paci durante lo spettacolo e alle quali cercherà di dare una risposta anche con l’aiuto del suo Personaggio Mattia Passadore. Lo spettacolo si avvale anche della preziosa partecipazione di Romina Uguzzoni, cantante Jazz, ballerina e campionessa internazionale di Tip Tap che dona allo show un tocco di brillante levità.

mercoledì 26 luglio ore 21,30 – Villa Imperiale

SERATA in collaborazione con CIV Corso Sardegna a ingresso libero Sfilata di maschere e costumi con premiazione finale

venerdì 28 luglio ore 21,30 – Villa Imperiale

Altea Teatro

Una bomba all’ambasciata

di Federico Galeotti, regia Gino Versetti

Ispirato ad una pièce di Woody la storia racconta di un’inconsapevole famiglia di turisti statunitensi che rimane intrappolata oltre la cortina di ferro durante gli anni della guerra fredda, a causa di un dirottamento aereo.

martedì 1 agosto ore 21,30 – Villa Imperiale

MIRKO DARAR

Le parole per dirlo

Reduce dal successo della trasmissione Italian’s got talent il comico ligure dimostra che di omosessualità si può parlare, ma anche ridere, con gusto e originalità, Mirko racconta la propria storia di gay fuori dagli stereotipi, mostrando un fisico prestante libero da “mossettine” su un paio di tacci a spillo rossi, ribaltando così ogni cliché.

mercoledì 2 agosto ore 21,30 Porto Antico – Piazza delle Feste

LELLA COSTA Questioni di cuore

Le “lettere del cuore” di Natalia Aspesi sul Venerdì di Repubblica diventano uno spettacolo. Un viaggio attraverso la vita sentimentale e sessuale degli italiani nel corso degli ultimi trent’anni. I tradimenti, le trasgressioni, le paure, i pregiudizi. Migliaia di storie intorno all’amore e alla passione che, incredibilmente, non cambiano con il passare dei decenni e l’evoluzione del costume. A dare voce sul palco a questa corrispondenza Lella Costa in un gioco di contrappunti tra botta e risposta che raggiunge tutte le sfumature, in cui le risposte argute, comprensive, feroci, spesso sono più gustose delle domande.

Anche quest’estate si potrà cenare davanti al Palco di Villa Imperiale e poi assistere allo spettacolo con il biglietto integrato di apericena + spettacolo al costo € 18.00 in collaborazione con la Rosticceria Solferino

I biglietti degli spettacoli al Porto Antico sono €18 intero €15 ridotto

A Villa Imperiale intero € 13 ridotto €10 (se non diversamente indicato)