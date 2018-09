Riccardo Gazzaniga presenta il libro “Abbiamo toccato le stelle”

Tutti conosciamo la storia di Alessandro Zanardi, ex campioni di Formula 1 che è riuscito a riconquistare la vittoria dopo un gravissimo incidente. Una storia che ha fatto e fa commuovere ma anche riflettere e che infonde coraggio perché Alex non si è mai arreso e ha trovato la forza di reiventarsi una vita piena e una carriera sportiva. E come lui ce ne sono altri di campioni, che Riccardo Gazzaniga, poliziotto genovese e vincitore del Premio Calvino per “A viso coperto”, racconta nel suo libro “Abbiamo toccato le stelle”, edito da Rizzoli e in libreria dal 4 settembre.

Venti sportivi, alcuni più famosi di altri, accumunati dalla loro determinazione e anche dall’altruismo; donne e uomini che non hanno scelto la strada più facile, ma hanno varcato i confini dello sport e segnato le esistenze di tante persone. Tra questi non poteva mancare anche il grande ciclista Gino Bartali che salvò 800 ebrei trasportando nel tubo della sua bicicletta i documenti falsi che avrebbe permesso loro di espatriare.

Nel libro Gazzaniga racconta inoltre le storie di sportivi che hanno subito discriminazione razziale, come Tommie Smith, John Carlos e Muhammad Ali, o persecuzioni politiche o hanno dovuto affrontare la guerra come Vera Caslasvka e Yusra Mardini che nuotò per ore nell’Egeo spingendo il gommone di un gruppo di persone in fuga, come lei, dalla devastata Siria.

Ci sono poi il calciatore Jermain Colin Defoe, che per anni restò vicino a un suo giovanissimo tifoso gravemente malato, portandolo in campo e dormendo a casa sua come due grandi amici, e Mikael Lindnord, giocatore svedese di hockey e di Adventure Racing, che durante una gara a squadre mise da parte la competizione per salvare un bastardino in condizioni critiche. Oggi Arthur, questo il nome del cane, e Mikael vivono ancora insieme, in Svezia.

Queste storie vogliono essere un esempio per i giovani lettori affinché si impegnino e trovino coraggio anche nelle situazioni più difficili senza mai arrendersi o senza mettere da parte gli altri. I racconti sono arricchiti dalle bellissime illustrazioni, in bianco e nero, di Piero Marcola.

L’autore presenterà il libro giovedì 13 settembre alle ore 18 alla Feltrinelli Libri e Musica di Genova con Barbara Fiorio e venerdì 14 settembre alle ore 17:30 alla Mondadori di Sestri Ponente con Silvia Noli.